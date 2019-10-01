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Zonguldak'tan kısa kısa

33 dakika önce

Ereğli ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında ücretsiz aşı kampanyası düzenlendiği bildirildi.

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Ereğli ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında ücretsiz aşı kampanyası düzenlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğünce 4 Ekim'de 10.00-16.00 saatlerinde evcil hayvanlara ücretsiz kuduz aşısının yanı sıra, mikroçip uygulaması ve aşı kartı düzenlemesinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, başvuruların eski Devlet Hastanesi yolu üzerindeki Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi'ne yapılabileceği kaydedildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Çaycuma İlçe Müftülüğünce, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Şehit Ömer Halisdemir Kur'an Kursu'nda emekli din görevlilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cami ve Hayat" temasıyla kutlamaların devam edeceğini söyledi.

Yapılan duanın ardından etkinlik sona erdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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