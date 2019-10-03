Zonguldak'tan kısa kısa

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda çalıştırılacak temizlik ve güvenlik işçileri için kura çekildi.

Kültür ve Sanat Merkezi'nde Toplum Yararına Çalışma (TYÇ) Programı kapsamında 52 temizlik personeli ve 38 güvenlik personeli için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Dokuz ay boyunca çalışmak için temizlik personeli için bin 131, güvenlik personeli için 218 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.

Ereğli

Ereğli ilçesinde geçici süreyle iş sahibi olacak hizmetli adaylarının belirlendiği kura çekimi yapıldı.

Toplum Yararına Çalışma (TYÇ) Programı kapsamında kent merkezindeki okullarda çalıştırılacak 149 geçici hizmetlinin belirlenmesi amacıyla Tatoğlu Kültür Merkezi'nde kura çekim töreni düzenlendi.



Toplam bin 775 kişinin başvurduğu kura sonucunda geçici görev alacak 100 temizlik görevlisiyle 49 güvenlik görevlisi noter huzurunda sırayla belirlendi.



Kuraya katılanların heyecanlı oldukları gözlendi.



Belirlenen 149 kişi 14 Ekim'de iş başı yapacak.