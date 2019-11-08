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Zonguldak'tan kısa kısa

7 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ), "Organ Bağışı" konulu panel düzenlendi.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ), "Organ Bağışı" konulu panel düzenlendi.

Vali Erdoğan Bektaş, üniversitenin Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, organ bağışı konusunun hakkı verilemeyen bir konu olduğunu söyledi.

Tıpta yaşanan gelişmelere rağmen organ bağışı konusunda yetersiz olunduğuna dikkati çeken Bektaş, "Organ bağışı konusunda insanların ikna edilmesi gerekmektedir. Yaşama umudu kalmamış bir bedenden alınacak bir organla bir kaç kişi hayata dönebiliyorsa buna hangi gerekçe yanlış diyebilir. Bu konuyu hasta olanlara ve organ bekleyenlere sormak lazım. Bu konuyla ilgili panel yapılması güzel bir şey." dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı da organ bağışının önemine vurgu yaparak bu konuda herkesin bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Panelde Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi ve Anabilim Dalı Organ Nakil Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Günay'ın yanı sıra katılımcılar organ bağışı konusunda bilgi verdi.

Mevlit Kandili

Zonguldak Belediyesi Mevlit Kandili nedeniyle kandil simidi dağıttı.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Merkez Çarşısı önünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Mevlit Kandili dolayısıyla 4 bin adet kandil simidi dağıttıklarını söyledi.

Tüm Müslüman aleminin ve Zonguldak halkının kandilini kutladığını ifade eden Alan, "Bugün bizler için çok önemli. Peygamber efendimizin doğum yıl dönümü olan Mevlit Kandilimizi kutluyorum. Tüm İslam Aleminin ve Zonguldak halkının kandili mübarek olsun. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin." ifadesini kullandı.

Erdoğan Bektaş, Kandil Dağı, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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