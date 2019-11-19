Zonguldak'tan kısa kısa

Ereğli Orman İşletme Müdürlüğüne akaryakıt alımı gerçekleştirilecek.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait araçlarda kullanılmak üzere 140 bin litre motorin ve bin litre kurşunsuz benzin alımı ihalesinin 6 Aralık'ta yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde peyderpey 31 Aralık 2020'ye kadar tesliminin yapılacağı kaydedildi.

Sera OSB'yi incelediler

Tarım ve Orman Bakanlığı teknik heyeti, imar ve parselasyon planları ile alt yapı projeleri tamamlanma aşamasına gelen Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesini (OSB) inceledi.

İlçe sınırları içerisindeki Burunkaya ve Ayvazlar köyünde bulunan 560 hektar sera alanına ait hazırlanan yerleşim planlarının sahaya aplikasyonunu yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden gelen Fethi Molla başkanlığında Sebahat Arslan, Fatma Uyanıker Kırbaş ve Ali Volkan Seyfi'den oluşan teknik heyet incelemelerde bulundu.



Ekip, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu ve Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir'den bilgiler aldı.

Ereğli SYDV Mütevelli Heyeti'ne yeni üye seçilecek

Ereğli Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçiminin yapılacağını bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yapılacak seçimle mütevelli heyetinde görev alacak isimlerin belirleneceği ifade edildi.

İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçimle belirleyeceği bir kişinin, mütevelli heyetinde görevlendirileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mütevelli heyette 2020'de görev alacak kişiyi seçmek üzere 17 Aralık'ta Kaymakamlık toplantı salonunda seçim yapılacak. Seçime katılacak sivil toplum kuruluşlarının, dernek veya vakıflarına ait tüzük, vakıf senedi ve yetki belgesiyle en geç 16 Aralık akşamı mesai bitimine kadar vakıf müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerekmektedir."