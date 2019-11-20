Zonguldak'tan kısa kısa

Çaycuma Belediyesince, 8-14 yaş grubu çocuklar için bir spor kompleksi inşasına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, spor akademisi olarak çalışacak kompleksin, inşaatı devam eden kapalı yüzme havuzuna entegre edilerek gençlere her tür sporu yapma olanağı tanınacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye, gençlerin kötü alışkanlıklarından uzak tutmak, sağlıklı bir nesil yetiştirmek, gençlerin uzman eğitimciler eşliğinde bilinçli spor yapmalarını sağlayarak sporcu yaralanmalarının önüne geçmek, ilçede ülke çapında sporcular yetiştirmek, spora yeteneği olmayan çocukların bedensel gelişimine katkı sunmak amacıyla kompleks inşa ediyor."

Erozyonla Mücadele Haftası

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan, Erozyonla Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında toprak ve suyun önemini anlatmak için stant açtıklarını bildirdi.

Aydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11-17 Kasım tarihleri arasında Erozyonla Mücadele Haftası'nı kutladıklarını belirterek, TEMA olarak toprak ve su ilişkisine dikkati çektiklerini söyledi.

Erozyonun toprağın en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkati çeken Aydan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de her yıl 642 milyon ton toprak erozyona uğruyor. 154 milyon ton toprak ise her yıl erozyonla bir daha kullanılmamak üzere kayboluyor. Bir santimetre toprak 12 yıl gibi çok kısa bir zamanda erozyonla yok oluyor. Toprağın erozyona karşı korunmasında ağaçların ve bitkilerin büyük rolü bulunuyor. Toprağın verimliliği, biyolojik çeşitliliği, su tutma ve karbon depolama kapasitesi azalıyor. Bu nedenle bugünkü ve gelecek kuşakların gıda ve su ihtiyacının karşılanması, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için erozyon kontrol çalışmalarının büyük önemi bulunuyor. Topraklarımızı örten bitki örtüsünün artırılması açısından ağaçlandırma çalışmaları, mera ıslah çalışmaları ve tarım arazilerinde koruyucu toprak tedbirlerinin alınması gerekiyor."