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Zonguldak'tan kısa kısa

6 saat önce

Alaplı Belediyesince ilçenin muhtelif noktalarına 20 bin çiçek dikildi.

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Alaplı Belediyesince ilçenin muhtelif noktalarına 20 bin çiçek dikildi.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin park, bahçe ve refüjlerdeki yeşil alanlarına 20 bin kış çiçeği dikildiğini söyledi.

Dikilen ve dikilecek olan çiçeklerle ilçenin estetik bir görünüme kavuşacağını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Kışlık çiçeklendirme çalışmalarını devam eden ekiplerimiz, ilçemizi rengarenk bir kışa hazırlıyorlar. İlçe merkezini değişik noktalarında devam eden çalışmalar kapsamında 10 bin hercai menekşe ve 5 bin çuha çiçeği ve 5 bin adet de süs lahanası ve lale diktik. Özellikle mevsimlik çiçeklerin dikildiği kentin muhtelif yerlerinde ortaya çıkan görüntü vatandaşların beğenisini kazandı. İlçemizin örnek bir İlçe haline gelmesi ve estetik bir görünüme kavuşması için çalışıyoruz."

"Eğitimde Proje Fikri Geliştirme" paneli

Alaplı ilçesinde, "Eğitimde Proje Fikri Geliştirme" paneli düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, yaptığı yazılı açıklamada, panele ilçedeki tüm orta öğretim kurumları idareci ve öğretmenlerini kapsayan 163 kişinin katıldığını belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bayram Gökbulut'un da panele katıldığını ifade eden Çevik, panelde, eğitimde proje fikri geliştirmenin yanı sıra ilçede başarıyla yürütülen ve planlama aşamasında olan projelerin paylaşıldığını kaydetti.

Nuri Tekin, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:24 Kaynak: AA
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