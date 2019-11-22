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Zonguldak'tan kısa kısa

6 saat önce

Zonguldak'ta, 2019–2020 kış programı kar ve buzla mücadele çalışmalarıyla ilgili toplantı Vali Erdoğan Bektaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

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Zonguldak'ta, 2019–2020 kış programı kar ve buzla mücadele çalışmalarıyla ilgili toplantı Vali Erdoğan Bektaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Bektaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının, kentteki devlet ve il yollarında kış mevsiminde vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmalarını 7 gün 24 saat çalışma esasına göre sağlamak ve kış hazırlıklarının gözden geçirilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, kış programına dahil olan yolların trafiğe açık tutulması için yapılacak kar ve buzla mücadele konusunda kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve iş birliği, birbirlerinden talep ve beklentileri ile ilgili bakanlığın kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri genelgesinin görüşüldüğü de kaydedildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozkurt, mesajında, öğretmenlik mesleğinin gelecek kuşakların yetişmesinde ve Türkiye'nin geleceğinin inşasında büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Bozkurt, açıklamasında şunları kaydetti:

" Büyük bir vatan sevgisi ve özveriyle ülkemizin dört bir yanında görev yapan, gelecek nesillere çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla, üretken, gelişime ve yeniliklere açık olan, tüm güçlüklere göğüs geren değerli öğretmenlerimize sonsuz minnet ve gönül borcu duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yarınlarımızın yetişmesinde fedakarca rol üstlenen,öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum."

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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