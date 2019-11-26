Son Dakika Haberleri: Zonguldak'tan kısa kısa
Son Dakika Güncel Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'tan kısa kısa

6 saat önce

Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği Fuarı'nın ve sanat salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Zonguldak'tan kısa kısa, System.String[]

Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği Fuarı'nın ve sanat salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Okul müdürü İbrahim Bitenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin emeklerini görmek için toplandıklarını belirterek, "Etkinliğimizin ardından okulumuzun resim öğretmenleri tarafından oluşturulan Atatürk Köşesi, Cumhuriyetimizin öncü kadınları ve resim sergisi etkinliği vardır. Okulumuza, ülkemize ve Çaycuma'mıza hayırlı olsun." dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve daire müdürlerinin yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Muharrem Coşgun'dan okul ziyaretleri

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Kaymakam Coşgun, İmam Hatip ile Mimar Sinan Ortaokulu, Pehlivanlar Anaokulu, 75. Yıl İlkokulu ve Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Çoşgun, öğretmenlere karanfil takdim etti.

Anadolu Lisesi, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'den 'Beştepe'deki CHP'li' tepkisi: Ekranları BBG evine çevirdiniz ayıp yahu
Lisede köpek katliamı! Korkunç manzaranın tanığı öğrenciler oldu Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim Mardin'de gözaltına alınan HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:42:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'tan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]