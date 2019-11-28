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Zonguldak'tan kısa kısa

6 saat önce

Alaplı Kaymakamlığınca kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Alaplı Kaymakamlığınca kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, kaymakamlıkta düzenlenen kan bağışı kampanyasıyla ilgili 101 ünite kan bağışında bulunulduğunu belirterek, kan bağışında bulunan memurlar ve vatandaşlar ile kampanyaya destek veren sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti.

Ziraat odasından sertifikalı fidan satışı

Çaycuma Ziraat Odası Başkanlığınca, her yıl çiftçilere uygun koşullarda verilen sertifikalı meyve fidanı dağıtımı başladı.

Oda Başkanı Rıza Çapkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 7 bin civarında meyve fidanının kendilerine geldiğini söyledi.

Yöreye uygun meyve fidanları getirdiklerini ifade eden Çapkın, "Hurma, siyah ve beyaz dut, incir, zeytin, nar, deveci armudu, santamaria armudu, Amasya elması, kış armudu, limon, mandalina, ceviz ve her çeşit fidanlarımız burada mevcuttur. Odamızda satışlarımıza başlanmıştır. Bölgemizde en çok yetişen santamaria armudu, Amasya elması, deveci armudu, ceviz, abete'dir." diye konuştu.

Alaplı, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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