Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

CHP Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul ve yönetim kurulu üyeleri, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Ertuğrul, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçenin ve partinin çıkarları doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde çalışmaya hazır olduklarını belirterek, "Hepimizde bunun azmi ve heyecanı var. Hep birlikte Ereğli'mize güzel hizmetler vereceğimize inanıyorum, sizin engin tecrübelerinizden yararlanarak Ereğli'yi en az bir üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Posbıyık da Ertuğrul ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Liselerarası Dart Genç Kız - Erkek İl Birinciliği finalleri

Zonguldak'ta, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyetleri programında yer alan Liselerarası Dart Genç Kız-Erkek İl Birinciliği final maçları oynandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Fabrikasında yapılan final müsabakalarında "Genç Erkek" kategorisinde, Ereğli İmam Hatip Lisesi birinci, Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

"Genç Kız" kategorisinde ise Devrek Anadolu Lisesi birinciliği, Kozlu Anadolu Lisesi ikinciliği ve Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü elde etti.

Türkiye şampiyonasında "Genç Erkek" kategorisinde Ereğli İmam Hatip Lisesi, "Genç Kız" kategorisinde Devrek Anadolu Lisesi, Zonguldak'ı temsil edecek.