Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'tan kısa kısa

6 saat önce

Ereğli Belediyesi ve Tüm Bel-Sen Sendikası Zonguldak Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Zonguldak'tan kısa kısa, System.String[]

Ereğli Belediyesi ve Tüm Bel-Sen Sendikası Zonguldak Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli Belediyesi yemekhane salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, belediyede çalışan 199 memuru ilgilendiren 2020 ve 2021 yılları toplu sözleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını söyledi.

Yasaların ön gördüğü en yüksek tavan oranında zam yapıldığını anlatan Posbıyık, 3 olan ikramiye sayısının 4'e çıkarıldığını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tüm Bel-Sen Zonguldak Şube Başkanı İsmail Sefertaş da Başkan Posbıyık'a teşekkür etti.

Vali Erdoğan Bektaş'tan inceleme

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kandilli beldesinde İl Özel İdaresi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) projesi olarak yapımına başlanan ve tamamlanmak üzere olan yöresel ürünler pazarı ve kafeterya-restoranda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bektaş daha sonra Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Halil Posbıyık, Zonguldak, Kandilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun?
Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Kritik konular görüşüldü Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin, Libya için ateşkes çağrısı yaptı TikTok kullanıcılarına büyük şok! 1,5 milyon insanı etkileyebilecek açıklar tespit edildi

Son Dakika Haberleri
19:23 AVM'de asma tavan çöktü: 6 yaralı - Son Dakika
19:21 İlkokul öğrencileri okul bahçesine taşınan karla sevindi - Son Dakika
19:21 (Ek bilgiyle)AVM'DE ASMA TAVAN ÇÖKTÜ: 6 YARALI - Son Dakika
19:20 Cumhurbaşkanı erdoğan sırbistan cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
19:20 Cumhurbaşkanı erdoğan bulgaristan başbakanını kabul etti - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 19:25:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]