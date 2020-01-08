Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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Zonguldak'tan kısa kısa

6 saat önce

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçenin içme suyunu karşılayan ana su deposunda yenileme çalışması başlatıldığını bildirdi.

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Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçenin içme suyunu karşılayan ana su deposunda yenileme çalışması başlatıldığını bildirdi.

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kefkenaltı mevkisinde ilçenin içme suyunu karşılayan ana su deposunun yenileme çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

İlçede 40 yıl sonra Kefkenaltında bulunan ana su deposunda yenileme çalışması başlattıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"İlçemize temiz içme suyu sağladığımız ana su deposunu baştan aşağıyla yenileyerek daha modern bile hale getireceğiz. Su deposunu daha modern bir hale getirmek için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Öncelikle deponun etrafını temizlemekle işe başladık. Deponun etrafını duvar yaparak bu alanı koruma altına alacağız. Depo haznesini güneşten korumak ve suyun ısınmasını önlemek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

CHP Alaplı İlçe Başkanlığında görev dağılımı

CHP Alaplı İlçe Başkanlığına yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

İlçe Başkanı Hüseyin Tosun,yaptığı açıklamada, geçen yıl 21 Aralık'ta yapılan genel kurulda kendisinin ilçe başkanlığında seçildiğini ve yönetim kurulunun kendi arasında görev bölümü yaptığını belirtti.

Yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarı dileğinde bulunan Tosun, amaçlarının Alaplı'yı daha iyi bir yer haline getirmek olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Nuri Tekin, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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