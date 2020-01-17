Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu ile 75. Yıl ilkokul öğrencilere karne dağıtarak, kitap hediye etti.

İlkokul öğrencilerine karnelerini dağıtan Kaymakam Coşgun, burada yaptığı konuşmada, ilçede 13 bin 600 öğrencinin karnelerini alacağını belirterek, "Öğrencilerin karne sevincine ortak olmak adına bugün buradayız. Eğitimde sorunsuz bir yarıyılı geride bırakıyoruz. İnşallah ikinci dönemde de başarılı bir yıl geçiririz." dedi.

Daha sonra Coşgun ve Baş, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Ereğli'de okullarda karne heyecanı

Ereğli ilçesinde okullarda öğrenim gören yaklaşık 32 bin 700 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.



Atatürk Ortaokulu'nda Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun katılımıyla karne töreni yapıldı.

Tatilde cep telefonu ve bilgisayara fazla vakit ayrılmamasını isteyen Çorumluoğlu, "Gününüzü planlayın, kitabınızı okuyun, derslerden uzaklaşmamak için bir miktar derslerinize bakın." diye konuştu.

İlçe protokolünün yanı sıra gazeteciler de öğrencilere karne dağıtımı gerçekleştirdi.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne başvurular artıyor

Ereğli Devlet Hastanesinde geçen yıl acil servise 268 bin, polikliniklere 772 bin kişi başvuruda bulundu.



Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ereğli Devlet Hastanesi acil servisine 2018 yılında 259 bin olan başvurunun geçtiğimiz yıl 268 bine yükseldiğini belirterek, "Yine 2018 yılında polikliniklere 750 bin olan başvuru 2019 yılında 22 bin artışla 772 bine çıkmıştır." dedi.



Geçen yıl 18 bin 600 kişinin hastanede yatarak tedavi gördüğünü de anlatan Çorumluoğlu, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir kadının da 5 solunum cihazı bağışında bulunduğunu kaydetti.