Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından fermanıyla dikilerek, "Fetih Çınarları" adı verilen 8 çınar ağacı, 550 yıldır ilçenin tarihine ışık tutuyor.

Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca anıt ağaç olarak tescillenen ve yüzyıllardır görkemini koruyan Çınar ağaçları, Ereğli İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından özel ilaçlarla bakımı yapılarak korunuyor.

Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sezgin Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi çınarların koruma altında tutularak, belli zamanlarda bakımlarının yapıldığını söyledi.



Koruma altındaki bazı çınarların yoğun betonlaşma nedeniyle kurumaya başladığını belirten Okumuş, "Çınar, kabuklarının atılması için yeterli rüzgarı alamadığı zaman kabukların arasında bakteri oluşumu artar ve ağacın hastalanma süreci başlar. Bu nedenle çınarların etrafında başka ağaç türlerinin ya da çevresini kaplayacak şekilde betonlaşma olmaması gerekli. Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yıllardır çınarların ihtiyacı olan bakımları yapmakta ve kurumalarını engellemek için çalışmalarına devam etmektedir." dedi.

Okumuş, çınarların kuruyan dalları kesilmeden önce bile ilgili kuruldan izin alındığını belirterek, "Özel bakımla ağaçları yaşatmaya çalışıyoruz. Rutin olarak bahçıvanlarımız tarafından bakımı yapılıyor. Yılda bir kez de uzman mühendisler, ağaç köklerine havalandırma denilen işlemi gerçekleştiriyor. Tabanları kazılarak havanın girebilmesi için büyük çakıl taşları yerleştiriliyor. Böylece varlıklarını uzun süre devam ettirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Çakır'dan, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'e ziyaret

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'i ziyaret etti.



Çakır, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Hakan Çelik'e görevinde başarı temennisinde bulunarak ilçe için her zaman çalışmaya hazır olduklarını söyledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik de Çakır ve ekibine teşekkür etti.