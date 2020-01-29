Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Gazi Ortaokulu'nun velileri, çocuklarının, yıkılan okul binasının yerine yapılan yeni dersliklerde eğitime başlamaları talebinde bulundu.

Fiziki şartları eğitim öğretime uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılan ortaokulunun aynı yere yapılan yeni binası tamamlandı. Yeni okullarında eğitim öğretimlerine devam edeceklerini düşünen öğrenciler ve veliler, başka bir okulda kalacaklarını bilgisi aldıklarını belirterek eylem yaptı.

Bir süre okulun bahçesinde Zonguldak İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül ile görüşen veliler, yenilenen okullarında eğitim ve öğretim görmek çocuklarının hakkı olduğunu ifade etti.

Daha sonra öğrenciler ve veliler, Vali Erdoğan Bektaş ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kursiyerlere sertifikaları verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tekstil üretim kursuna katılan 21 kursiyere sertifikaları verildi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ormanlı beldesindeki belediye sosyal tesislerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İŞKUR, Ormanlı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ile yürütülen ortak proje kapsamında kadınların gelişimine yönelik kurslar düzenlediklerini söyledi.

Çorumluoğlu ve ilçe protokolü tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.