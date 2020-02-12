Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Hakan Çelik'i ziyaret etti.

Başol, burada yaptığı konuşmada, Çelik'e görevinde başarılar diledi, beldede yapılan ve yapılması hedeflenen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ziyarete belediye meclis üyeleri ile AK Parti Belde Başkanı İsmail Üstün de katıldı.

- CHP'de Gençlik Kolları Başkanı belli oldu

CHP Ereğli İlçe Başkanlığı'nda gençlik kolları başkan ve yönetiminin belirlendiği bildirildi.

İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Şerif Partlak'ın seçildiği belirtilerek, "Başkan ve yeni seçilen yönetime başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

- Erteleme maçı 19 Şubat'ta

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ereğli Belediyespor'un olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen Çubukspor maçının 19 Şubat'ta oynanacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 9 Şubat Pazar günü Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanması gereken ancak kar yağışı nedeniyle ertelenen Çubukspor maçının 19 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'de oynanacağı belirtildi.

Alaplı Çayı'nda temizlik çalışması

Alaplı Çayı'nın denizle birleştiği noktada temizlik çalışmalarına başlandı.



AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaplı Çayı'nın denizle birleştiği noktada tıkanma meydana geldiğini belirtti.

Kar sularının erimesiyle birlikte deniz seviyesinin yükseldiğini belirten Karacan, "Alaplı Çayı'nın denizle birleştiği nokta taş, toprak ve kumla kapanma noktasına geldi. Vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve kamuoyundan gelen talep doğrultusunda Özel İdare Müdürlüğü araç gereç ve ekipmanlarıyla çay ağzını temizlettiriyoruz." dedi.