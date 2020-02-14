Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 95. yılı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kutlandı.

THK Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kurumun 16 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti adı ile kurulduğunu ve 10 yıl sonra isminin THK olarak değiştiğini söyledi.

THK'nin gençleri havacılık kursları ve sosyal faaliyetler konusunda yetiştirerek, ülke ve millete faydalı, kötü alışkanlıklardan uzak bireyler olarak yetiştirme gayretinde olduğunu anlatan Hasçelik, "Yurdumuzun değişik köşelerinde bulunan havacılık eğitim merkezlerinde model uçak, yamaç paraşütü, serbest paraşüt, mikrolayt, yelken kanat, planör gibi tamamen ücretsiz havacılık kursları vermekte olup, geleceğin havacılarını yetiştirmeye devam etmektedir." dedi.

Şube yöneticileri daha sonra Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Çaycuma

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