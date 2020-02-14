Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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Zonguldak'tan kısa kısa

6 saat önce

Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 95. yılı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kutlandı.

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Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 95. yılı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kutlandı.

THK Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kurumun 16 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti adı ile kurulduğunu ve 10 yıl sonra isminin THK olarak değiştiğini söyledi.

THK'nin gençleri havacılık kursları ve sosyal faaliyetler konusunda yetiştirerek, ülke ve millete faydalı, kötü alışkanlıklardan uzak bireyler olarak yetiştirme gayretinde olduğunu anlatan Hasçelik, "Yurdumuzun değişik köşelerinde bulunan havacılık eğitim merkezlerinde model uçak, yamaç paraşütü, serbest paraşüt, mikrolayt, yelken kanat, planör gibi tamamen ücretsiz havacılık kursları vermekte olup, geleceğin havacılarını yetiştirmeye devam etmektedir." dedi.

Şube yöneticileri daha sonra Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Çaycuma

"Okulum Birinci Kalite Projesi" kapsamında dereceye giren iki okul "Kalite Berat Belgesi" almayı hak kazandı.


Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu ve Hacılar İlkokulu, il genelinde yapılan "Okulum Birinci Yarışmasında", "En Güzel Bahçe Kategorisinde" il üçüncüsü oldu.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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