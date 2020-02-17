Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Belediyesi tarafından aday memurlara ve belediye çalışanlarına yönelik uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde aday memurlar ve belediye çalışanlarına yangın eğitimi verilerek yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda uygulamalı sunum yapıldı.

Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürü Aydın Yıldırım, yaptığı konuşmada, yangının maddi ve manevi felaketlere yol açabildiğini belirterek, "Yanmanın meydana gelebilmesi için 3 ana unsurumuz var, yanıcı madde, oksijen ve gerekli olan ısı. Yanan bir maddeyi söndürmek için ise bu saydığımız 3 maddeden bir tanesini etkisiz hale getirdiğimizde yanma olayı son bulur." dedi.

Ereğli

Ereğli ilçesinde psikiyatri birimlerinde hemşirelik hizmetleri eğitim programını tamamlayan hemşirelere sertifikaları verildi.

Ereğli Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi tarafından yürütülen projede 9 hemşireye 250 saat süren eğitim verildiğini söyledi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da dünyanın ve bilimin gelişimine ayak uydurulması gerektiğini belirtti.

Sertifikalar, ilçe protokolü tarafından hemşirelere verildi.