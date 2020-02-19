Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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Zonguldak'tan kısa kısa

7 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çelik, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çelik, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Çelik, ziyarette yaptığı konuşmada, halkla ilişkiler bölümünde şu an 52 öğrencilerinin olduğunu belirterek, "Aralık ayı içerisinde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümümüz için teklifimiz uygun bulundu ve bölümümüz açıldı. Ocak ayında YÖK'e Yeni Medya ve Gazetecilik olarak öneride bulunduk ve bu bölümümüz de açıldı. Şu anda kuruluş aşamasındayız ama altyapı olarak çok fazla eksiğimiz bulunmamakta." dedi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık da cemiyet olarak her zaman fakülteye destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Çaycuma

Çaycuma'da şehit aileleri ile gazilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi..

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çaycuma Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, şehit aileleri, gaziler, erkek yetiştirme yurdu öğrencileri ve protokol üyeleri bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneği sergilendi.

İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, yaptığı açıklamada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Devletimiz her zaman sizlerin yanında. Kapımız sizlere her zaman açık. Bu vatan inşallah büyüklerimiz sayesinde sonsuza denk payidar olacaktır." diye konuştu.

Ereğli

Ereğli Belediyesi tarafından alınan 3 iş makinesi için tören düzenlendi.


Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada, belediyenin iyi bir yolda ilerlediğini belirterek, kamu hizmetlerini kesintisiz ve tam yerine getirebilmek amacıyla 2 kazıcı yükleyici ve ekskavatör alındığını söyledi.


Makinelerin finansmanı için finansal kiralama yöntemiyle uzun vadeli fon alındığını anlatan Posbıyık, "Mevcut nakdi sermayeden tasarruf edilmiştir. Finansal kiralama yönteminin katma değer ve gelir vergisi avantajlarından yararlanılmıştır. Ereğli Belediyesi, kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmaya devam edecektir." dedi.


İş makineleri, yapılan duanın ardından hizmete girdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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