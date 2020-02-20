Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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Zonguldak'tan kısa kısa

7 saat önce

Zonguldak'ta, yetişkin mültecilerin sosyal girişimcilik yönlerinin yanı sıra becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olmayı amaçlayan Edu4sent Projesi açılış toplantısının Vali Erdoğan Bektaş'ın katılımıyla yapıldığı bildirildi.

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Zonguldak'ta, yetişkin mültecilerin sosyal girişimcilik yönlerinin yanı sıra becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olmayı amaçlayan Edu4sent Projesi açılış toplantısının Vali Erdoğan Bektaş'ın katılımıyla yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar programı kapsamında desteklenen kısa adı Edu4Sent olan "Göçmen Geçmişli Yetişkinlerin Sosyal Girişimciliklerinin Desteklenmesi İçin Eğitimcilerin Yeterliliklerinin Geliştirilmesi" isimli projenin açılış toplantısının Zonguldak Valiliği'nde başladığı belirtildi.

Vali yardımcısı Turgut Subaşı ile Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan'ın da katıldığı proje açılış toplantısında, yurt dışından gelen konuklara bilgi verildiği ve Vali Erdoğan Bektaş'ın da projeyi anlamlı bulduğu ifade edilen açıklamada, toplantının ardından iki yıllık süreçte Polonya, İtalya ve Yunanistan'da gerçekleştirilecek eğitimin devam edeceği kaydedildi.

- Zonguldak'taki diyaliz merkezleri denetlendi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünce il genelindeki devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerinin tamamında yıllık rutin enfeksiyon ve tıbbi denetimlerin yapıldığı belirtildi.


Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Bilal Cin'in şu ifadelerine yer verildi:


"Merkez ve ilçelerde toplam 11 diyaliz merkezi var. Uzman hekimler, teknik personeller ve idari personellerden oluşan ekiplerimiz bu merkezleri yılda iki kez denetlemektedirler. Yapmış olduğumuz denetimlerde idari yönden, ilaç cihaz araç ve gereçler, hizmet birimlerine esas bilgiler, su sistemi kontrolü ve enfeksiyon yönünden denetlenmektedir."

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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