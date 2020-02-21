Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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Zonguldak'tan kısa kısa

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde umuma açık iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde umuma açık iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ereğli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Merkezi ekipleri, ilçe merkezinde umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde içerisinde çeşitli marka ve sayılarda sigaralar bulunan 3 oyun makinesine el koydu.

İş yeri sahipleri hakkında adli tahkikat yapıldı. Oyun makineleri ve içerisinde bulunan malzemeler de muhafaza altına alındı.

Zonguldak'ta fırınlar denetlendi

Zonguldak Belediyesi ekiplerince ekmek fırınları denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Merkez ilçede faaliyet gösteren 17 ekmek fırını denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan denetim ve kontroller neticesinde düşük gramajlı ekmek ürettiğinden 4 işletmeye, son kullanma tarihi geçmiş ürünü satışa arz eden 2 işletmeye, umumi temizlik kurallarına uymayan 1 işletmeye 2 bin 352 idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Asayiş Büro, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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