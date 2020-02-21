Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Eray Ç. yapılan müdahalenin ardından Ankara 'ya sevk edildi.

Bu arada D.Y. yanında bulunan yanıcı maddeyi dökmesi üzerine minibüs alev aldı.

Çaycuma ilçesinde servis minibüsünün, bir yolcu tarafından kundaklandığı iddia edildi.

Kursiyerlerin ürettiği ürünlere yönelik pazarlama imkanlarının yaratılması için çalıştıklarını vurgulayarak, yeni kurulan seramik fırınının ardından cam atölyesinin de açıldığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti