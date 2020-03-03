Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Vali Vekili Mehmet Türk, başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, valiliğin Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk'ün, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu sadece kriminal, asayiş ve güvenlik sorunu değil, toplumsal sağlığımızı da etkileyen sosyal bir problem. Konu aile, okul, toplum, ahlak, din gibi çok değişik alanlarda değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Bu toplantılardan maksadımız da bu bağlamda yapabileceklerimizi analiz edip karara bağlamaktır. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte bir dizi önlem ve etkinliklerimiz olacak. Hedefimiz, gayemiz sağlıklı gençler, sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum oluşturabilmektir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik güçlerimiz ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama bağımlılıkla mücadelede ailelerin, öğretmenlerin, yöneticilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve el birliği içerisinde hareket edilmesi gerekmektedir."

Devrek'te sivil savunma tatbikatı yapıldı

Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce, "Sivil Savunma Haftası" nedeniyle yangın tahliye tatbikat düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, etkinlikler kapsamında tatbikat öncesi mevcut söndürme, koruma ve kurtarma ekiplerinin kendi bünyelerinde gerekli hazırlıkları yaparak öğrencilerin tahliye konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Okullarda yapılan yangın tahliye tatbikatında hiçbir kargaşaya yer vermeden okulların çok kısa sürede boşaltıldığı ifade edilen açıklamada, daha sonra okul bahçesinde güvenli olan toplanma alanına toplanan öğrencilere itfaiye ekiplerince yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağı, yangın söndürme esnasında yapılabileceklerinin uygulamalı olarak gösterildiği kaydedildi.

Ereğli'de yaşlı ve engellilere yönelik evde bakım hizmeti

Ereğli Kaymakamlığı 2020 yılı yaşlı ve engellilere yönelik evde bakım projesi kapsamında 30 vatandaşa hizmet verildiğini bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan proje kapsamında ilçede tespit edilen engelli ve yaşlı 30 vatandaşa evde bakım hizmeti sağlandığı, görevlilerce evlerde temizlik, tıraş, tırnak bakımı ve diğer bakım ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edildi.

Vakıf Mütevelli Heyetinin projeden faydalanan 83 yaşındaki Selahattin Akman'ı evinde ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, vakıf tarafından geliştirilen projenin, yalnız olarak yaşayan, bakıma muhtaç yaşlılara modern çağın bir gereği olan insan onuruna yakışır hizmeti verebilmek ve sosyal hizmeti yaygınlaştırmayı esas almak olduğu kaydedildi.

İlkokulu öğrencilerinden, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu öğrencileri, ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yaklaşık 50 kişilik öğrenci grubu, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Taştan ile tanışmalarının ardından trafikle ilgili konularda bilgi sahibi oldu.

Öğrencilere ziyaret sonunda, broşür ve kitapçık dağıtıldı.