Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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Zonguldak'tan kısa kısa

6 saat önce

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında, belediye meclisinin mart ayı ilk oturumu gerçekleştirildi.

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Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında, belediye meclisinin mart ayı ilk oturumu gerçekleştirildi.

Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'ndaki toplantıda, ülkenin son dönemde yaşadığı acılı günlerde birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinden gelen şehit haberleriyle büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Posbıyık, "Bugünlerde siyasi ayrılıklara asla düşmememiz, siyasetten bahsetmememiz lazım. Ülkemizin bu acılı günlerden rahat bir şekilde çıkması, zafere ulaşmamız her şeyin önünde. Sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

Mecliste gündemde yer alan maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Erkek öğrenci yurdu, kız öğrenci yurduna dönüştürüldü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu (MYO) yerleşkesi içerisinde yer alan 500 kişilik erkek öğrenci yurdunun bir kısmının 200 kişilik kız öğrenci yurduna dönüştürüldüğü bildirildi.

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul yerleşkesinde yapılan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı, iki ayrı binada 300 ve 200 öğrenci olmak üzere toplam 500 öğrenci kapasiteli yurdun sadece erkek öğrencilere hizmet verdiğini ifade etti.

Yürüttükleri girişimlerden olumlu sonuç aldıklarını anlatan Karacan, "Bir binadaki 200 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdunu, kız öğrenci yurduna dönüştürdük. Bu yılın eylül ayından itibaren kız öğrencilerimiz KYK yurdunda kalabilecek. Böylece, kız öğrencilerimize de yurtta kalma imkanı sağladık. Ben bu vesileyle KYK Müdürü Sayın Erhan Yavaş'a da bu konudaki girişimlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Zeka oyunları turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi


Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasına katılan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.


İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek, "Bilim çağında öğrencilerimizin gelişmesinde faydası olan ve onları teknoloji bağımlılığından uzaklaştıran bu anlamlı etkinlikte emeği geçen koordinatör arkadaşlara, danışman öğretmenlere, velilere ve süreci yürüten milli eğitim müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Öğrencileri de başarılarından dolayı kutluyor il finallerinde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaymakam Muharrem Coşgun, Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, ilçe milli eğitim şube müdürleri Nusret Parlak ve Cengiz Yılmaz dereceye giren öğrencilere madalyalarını takdim etti.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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