Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'tan kısa kısa

6 saat önce

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı ve dernek yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan'ı ziyaret etti.

Zonguldak'tan kısa kısa, System.String[]

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı ve dernek yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan'ı ziyaret etti.

Karacan, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devletimiz eliyle, gerek İl Özel İdare Müdürlüğü gerekse KÖYDES aracılığıyla ilçemize yapılan yardım ve hizmet desteklerini, il genel meclisi üyelerimizle beraber bütün köylerimize adalet içerisinde dağıtacağımızın sözünü veriyorum." dedi.

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mandacı da AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan ve ilçe yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı dilediklerini ve birlik beraberlik içerisinde ilçeye hizmet etmeye çalışacaklarını söyledi.

Armutçuk'taki grizu faciasının 37. yılı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 madenci, törenle anılacak.


Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamada, grizu faciasının 37. yıl dönümünde faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenleneceği belirtildi.


Açıklamada, anma töreninin 6 Mart Cuma günü saat 07.45'de TTK Armutçuk Müessesesi kuyu başında gerçekleştirileceği kaydedildi.

AK Parti, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski AK Partili Ali Babacan'a göre Türkiye'nin en büyük sorunu özgürlük
Meclis'teki kavga sonrası AK Parti'den ilk açıklama: CHP Grup Başkanvekili açık bir ihanet içerisindedir CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'deki kavgadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:09:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]