Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı ve dernek yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan'ı ziyaret etti.

Karacan, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devletimiz eliyle, gerek İl Özel İdare Müdürlüğü gerekse KÖYDES aracılığıyla ilçemize yapılan yardım ve hizmet desteklerini, il genel meclisi üyelerimizle beraber bütün köylerimize adalet içerisinde dağıtacağımızın sözünü veriyorum." dedi.

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mandacı da AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan ve ilçe yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı dilediklerini ve birlik beraberlik içerisinde ilçeye hizmet etmeye çalışacaklarını söyledi.

Armutçuk'taki grizu faciasının 37. yılı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 madenci, törenle anılacak.



Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamada, grizu faciasının 37. yıl dönümünde faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenleneceği belirtildi.



Açıklamada, anma töreninin 6 Mart Cuma günü saat 07.45'de TTK Armutçuk Müessesesi kuyu başında gerçekleştirileceği kaydedildi.