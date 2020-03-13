Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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6 saat önce

Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

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Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, sıklıkla ve düzenli olarak çöp konteynerlerini dezenfekte eden belediyenin, daha kapsamlı bir dezenfekte çalışması başlattığı bildirildi.

Yolcu durakları, yeni terminal alanı, Cumhuriyet Meydanı, banklar, tuvaletler, çöp konteynerleri gibi halka açık ve sıklıkla kullanılan ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların sağlığı göz önünde bulundurularak, enfeksiyon hastalıklarına karşı Devrek Belediyesi tarafından sürdürülen dezenfekte çalışmalarının ortak kullanım alanlarında planlama dahilinde devam edeceği kaydedildi.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun Tıp Bayramını kutladı

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tosun, mesajında, insanların sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri, hastalıktan korunmaları ve bir hastalığa yakalandıklarında tedavilerinin yapılmasında, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının vazgeçilmez bir yeri olduğunu belirtti.

"Sağlıkçılarımız her daim bizim sağlığımız için gece gündüz çalışan, bize hizmet veren insanlardır." ifadelerini kullanan Tosun, şunları kaydetti:

" Türkiye'de insanların sağlıklarına kavuşmaları için, 'Hipokrat Yemini' ederek tüm zorluklara rağmen mesleklerini büyük bir özveriyle sürdüren, kutsal bir mesleğin mensubu olan hekimlerimizin Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin gerçekleştirdikleri özverili çalışmalara her zaman minnet duyduk. Kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. Sağlık hizmetlerine yönelik yatırımları artırarak, sağlık hizmetleri kalitesini yükseltmek, bütün vatandaşlarımızın eşit koşullarda hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak temel hedeflerimizdendir."

Cumhuriyet Meydanı, AK Parti, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:40 Kaynak: AA
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