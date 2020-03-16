Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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Zonguldak'tan kısa kısa

7 saat önce

Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle Zonguldak Limanı'nda dalgalar mendireği aştı.

Zonguldak'tan kısa kısa, System.String[]

Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle Zonguldak Limanı'nda dalgalar mendireği aştı.

Kentte etkili olan rüzgarın hızı saatte 25 kilometreye ulaştı.

Bazı vatandaşlar cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle dev dalgaları görüntülemeye çalıştı.

Rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Ereğli

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde maske ve kolonya satışı yapan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla zabıta ekiplerinin maske ve kolonya satışı yapan market, eczane ve medikalcilere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdiği belirtildi.


Kolonya, dezenfektan, maske, el sabunu ve genel temizlik maddelerine yönelik denetim yapan ekiplerin fiyat etiketlerini incelediği kaydedilen açıklamada, "Zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine virüs haberlerinin ardından fiyatların artıp artmadığını sordu. Zabıta ekiplerinin denetiminde herhangi bir olumsuzluğa ve fiyat artışına rastlanmazken, iş yeri sahipleri de denetimlerin hem kendileri hem de vatandaşlar açısından son derece olumlu olduğunu belirtti." ifadelerine yer verildi.

Zonguldak, Karadeniz, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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