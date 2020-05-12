Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 67 LY 475 plakalı motosikletin sürücüsü Dursun Kısan (30), Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi üzerinde önünde seyir eden otomobile çarpmamak için devrildi.

Bir süre yerde sürüklenen Kısan, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

- AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığından kumanya yardımı

AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığınca, ihtiyaç sahibi 600 aileye ramazan kumanyası yardımında bulunuldu.

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayına girmeden kumanya yardımına başladıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi 600 aileye yardımda bulunduklarını ifade eden Karacan, "Teşkilat olarak her konuda olduğu gibi ramazan ayı vesilesiyle, ihtiyaç sahibi ailelere yaptığımız yardımda da örnek bir dayanışma sergiledik. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında katkılarını esirgemeyen, tüm üyelerimize ve hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.