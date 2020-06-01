Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Elmatepe ve Müftü mahalleslerinde yeni sinyalizasyon sistemi kuruldu.

Elmatepe Mahalle Muhtarı Yüksel Erkez, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının yaşandığı Elmatepe mevkisinde kurulan sinyalizasyon sistemiyle rahat nefes aldıklarını belirterek, "Ereğli Belediye Başkanımız Halil Posbıyık talebimizi dikkate alarak bu alana sinyalizasyon sistemi kurdurdu. Halkımız butona basarak yolun karşısına güvenli şekilde geçebilecektir." dedi.

Müftü Mahallesi muhtarı Akın Ateş de Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerine kurulan sinyalizasyon sistemiyle yolun karşısına geçmek isteyen yayaların rahat bir nefes alabileceğini söyledi.

Filyos sahili yaz sezonuna hazırlandı



Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi sahili belediye ekiplerince turizm sezonuna hazırlandı.



İlçenin uğrak adreslerinden Filyos beldesi sahili Kale mevkisinde bulunan plajın kum ve sahil temizliği yapıldı.



Filyos sahilini tercih edecek vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temiz sahil ve denizin tadı çıkaracak.