Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ikinci cuma namazı katlı otoparkta kılındı.

Cuma namazı öncesi görevliler namaz kılmaya gelen vatandaşların otopark girişinde ateşlerini ölçtü.

Namaza gelen vatandaşlar katlı otoparkın 3 katını doldururken, belediye ekiplerince ayrılan alanın dışında kalan vatandaşlar park halindeki araçların içerisinde namazını kıldı.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in kıldırdığı cuma namazına Kaymakam Muharrem Coşgun'un yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü personeline uygulamalı eğitim

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde görevli işletme şefleri, mühendis ve muhafaza memurlarına uygulamalı eğitim verildi.



Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle interaktif eğitim gören orman işletme şefleri, mühendisleri ve orman muhafaza memurlarının uygulamalı eğitime tabi tutulduğu belirtildi.



Açıklamada, Ereğli ve Karabük'ün Yenice ilçesi Orman İşletme Müdürlüklerinde gerçekleştirilen ve Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı'nın başkanlık yaptığı eğitimlerde, üretimde iş güvenliği kuralları ile dikkat edilecek hususlar, damgalama iş ve işlemleri, üretim birim fiyat hesaplama, boylama ve mesaha işlerinin nasıl yapılacağı ve kayıt işlemleri, standardizasyon, depolara sevk pusulası ile gelen emvalin kontrolü ve teslim alınması, istif oluşturma ve kayıt işlemleri ile dikili satış işlemlerinin uygulamalı olarak gösterildiği ifada edildi.

Eğitimlerin ilerleyen günlerde diğer işletme müdürlüklerinde devam edeceği kaydedildi.