Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçede kaldırım yenileme ve yol kaplama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafiğe kapalı olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde baskı beton uygulamasıyla yol kaplama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Çalışmalar tamamlandığında Cumhuriyet Caddesi'nin bambaşka bir görünüme kavuşacağını ifade eden Tekin, "Biz göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Çalışmaları en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Ereğli'de trafik kazası: 2 yaralı



Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yusuf L'nin kullandığı 16 AGZ 594 plakalı motosiklet, Devrim Bulvarı'nda, yayalara yol vermek için yavaşlayan özel bir sürücü kursunun aracına arkadan çarptı.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Zinnet D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.