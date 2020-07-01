Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Sahil Güvenlik TCSG 86 Bot Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Sahil Güvenlik TCSG 86 Bot Komutanlığı'nı ziyaret etti.

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Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mustafa Tutulmaz'ın, ziyareti sırasında Bot Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Yakın ve gemi personeli tarafından karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Tutulmaz'ın gemide incelemelerde bulunmasının ardından Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nın Zonguldak'la ilgili faaliyetleri konusunda brifing aldığı kaydedildi.

Zonguldak BEÜ ile BAKKA arasında protokol imzalandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) arasında "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi"ne yönelik protokol imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, BAKKA tarafından 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında açılan Teknik Destek Projesi Teklif Çağrısı doğrultusunda üniversitenin nitelikli operatör ve imalat mühendisi yetiştirilmesi projesinin başarılı bulunduğu ifade edildi.

Zonguldak BEÜ'nün başvuru sahibi olduğu "Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Merkezi (BİTİM)" projesine ilişkin güdümlü proje desteği sözleşmesinin rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz tarafından imzalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BAKKA'ya yapılan 60 başvurunun kabul edilen 50 projesi arasında, üniversitemiz BİTİM isimli projeyle yer aldı. Proje kapsamında, Batı Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyacı olan CNC tezgahları, CAD ve CAM kullanabilen nitelikli operatörlerin ve imalat sürecine hakim teknik elemanların yetiştirilmesi sağlanacak. Projeyle, üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması, üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortak kullanım alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Üniversitemizin bölgesel kalkınma hedefleri arasında önemli bir yer tutan proje, mesleki eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, teknolojik yeniliklerin eğitim alanında etkin kullanılması böylece mesleki eğitimin cazip hale getirilerek katma değer elde edilmesine olan katkısı ile önemli bir adım oluşturmaktadır."

Bülent Ecevit Üniversitesi, Mustafa Tutulmaz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:01 Kaynak: AA

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