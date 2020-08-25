Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, halk gününde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Valilik tarafından düzenlenen halk gününde vatandaşların sorunlarını, ihtiyaçlarını, çeşitli taleplerini dinleyen Vali Tutulmaz, halk gününe katılan kamu kurum ve kuruluşların yetkililerine vatandaşlardan gelen taleplerin incelenerek değerlendirilmesi ve ilgilenilmesi talimatı verdi.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bozkurt, mesajında, atalarımızdan emanet aldığımız köklü mirası koruyarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmanın herkesin ortak amacı, en önemli sorumluluğu olduğu belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun kapılarını Türklere açan, sonuçları itibarıyla Türk ve dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olan Malazgirt Zaferi, tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir zaferdir. Sultan Alparslan'ın zaferin ardından sergilediği adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetim anlayışı, Anadolu'da köklü bir medeniyetin temelini de atmıştır. Birlik ve beraberlik, hoşgörü, kardeşlik gibi yüce hasletlerini bereketli Anadolu topraklarında pekiştiren milletimiz, vatan bildiğimiz bu topraklarda eşsiz bir kültür ve tarih mirası oluşturmuştur. 1071'den bugüne Anadolu toprakları, barış, sevgi ve kardeşlik çağrısının merkezi olmuş, Türkiye Cumhuriyeti bu sağlam temeller üzerine kurulmuştur."