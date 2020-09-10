Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Maden Tetkik Arama (MTA) Şube Yönetimi, MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürü Abdülkadir Yılmaz ile GMİS MTA bölge temsilciliğini ziyaret etti.

Yılmaz'a nezaket ziyareti gerçekleştiren GMİS heyeti, çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra GMİS MTA Şube Batı Karadeniz Bölge Temsilciliğini ziyaret eden heyet, MTA Şube Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Turgut Çınar ve bölge müdürlüğü çalışanlarıyla iş yeri sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Ereğli

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan eş zamanlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapıldı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Devrim Bulvarı'nda başlayan denetimler öncesi gazetecilere, ilçe genelinde vaka sayılarında ciddi artış yaşandığını söyledi.

Pozitif vaka sayısının 430'a yükseldiğini anlatan Çorumluoğlu, şöyle konuştu:

"Ereğli'de durum hiç iyi gitmiyor. Koronavirüsten vefat eden kişi sayısı da 8'e yükseldi. 143 vatandaşımız da koronavirüs takibinde. Hastanemizde yoğun bakımda yatan hastalarımızdan 2'si de entübe. Ereğli olarak iyiydik ama son 40 günde bu artış bizi son derece geriletti. İleride bazı sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Bunlara maruz kalmamamız için biz bu işi azaltalım ve bitirelim. Yarın okullar açıldığında, grip ve benzeri hastalıklar başladığında bununla mücadele çok daha zor olacak. Günlük 15-20 vaka geliyor."

İlçe genelinde yasak olmasına rağmen kaçak düğün, nişan organizasyonları yapıldığını ve bunları tespit ettiklerini belirten Çorumluoğlu, şunları kaydeti:

"Tüm Türkiye'de alınan kararların tamamı bizde de geçerli. Harfiyen uyguluyoruz. Vatandaşlarımız kendi kendilerine bu kuralı aşarak bir iş yaptıklarını sanıyorlar. Üzücü olan da bu. 4 kişi bir araya gelmiş okey oynuyor. Bir evin bahçesinde bunu kontrol edemiyorsunuz. Kaçak oynamaya çalışıyorlar. Vatandaşımıza ceza yazmakla bizim ne karımız olabilir? Biz vatandaşımızın sağlığını düşünüyoruz. Tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Kaçak bazı yerlerde düğün yapmaya, kına gecesi yapmaya çalışıyorlar. Kaçak yaptığın kına gecesinden ne karın olabilir? Biz bunları tespit ediyoruz ve üzerlerine düşüyoruz."