Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, yüzyıllardır Anadolu'ya ışık tutan, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bireylerin ticaret ve çeşitli meslek alanlarında yetişmelerine, ekonomik gelişmelerine imkan hazırlayan, tüm bunların yanında çalışma hayatı içerisinde iyi ahlaka sahip olma, kardeşlik, cömertlik, yardımlaşma, dayanışma ve dostluk felsefesi üzerine kurulan Ahiliğin tüm iyi, güzel ve anlamlı değerlerin bir arada olduğu bir kültürü ve düzeni ifade ettiğini belirtti.

Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Bilim, iyi ahlak ve çalışma prensiplerine dayanan Ahilik teşkilatı, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, adalet, dürüstlük, güvenilir olma bilincini taşıyan nice esnaf ve zanaatkarlar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle Anadolu'ya ışık yayan bu kültürün yaşatılması önem arz etmektedir.

Toplumumuzun özünü oluşturan ve gerçekleştirdikleri üretim ve katma değer ile ülkemiz ekonomisine büyük ve önemli yararlar sağlayan esnaf ve zanaatkarlarımız, yukarıda vurgulanan ilke ve değerler ışığında çalışma hayatlarını ticari ahlaka özen göstererek hassasiyetle sürdürmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle çalışma hayatımızda ve ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan esnaf ve ticaret erbabının Ahilik Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Devrek'te Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanacak

Devrek Belediyesince, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın kutlanacağı bildirildi.

Belediyeden, yapılan açıklamada, hafta boyunca vatandaşları yürümeye ve bisiklete binmeye teşvik edici etkinlikler yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un şu ifadelerine yer verildi:

"Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Hafta süresince, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşlarına ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanır. Bizler de haftanın amacına uygun olarak gerekli bütün çalışmalarımızı tamamladık, tüm etkinliklerimize halkımızın katılmasını bekliyoruz."