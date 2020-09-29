Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde devlet hastanesinin inşaatına başlandığı bildirildi.

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, gazetecilere, 2016'dan bu yana Alaplı Devlet Hastanesinin ilçenin gündeminde olduğunu belirterek, ihale sözleşmesi gereği hastane inşaatının 700 günde tamamlanacağını söyledi.

İhalenin yapılmasının ardından yer tesliminin de 15 gün önce yapıldığını ifade eden Karacan, şöyle konuştu:

"Yüklenici firma çalışmalara başladı. Hafriyat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Hastanemiz çatı ile 8 kat olacak. İçerisinde kulak burun boğaz servisi, 3 ameliyathane, kalp servisi, diş, göz ve genel cerrahi servisi ile 8 branş olacak. Yoğun bakım ünitesi, diyaliz ünitesi ve diyabilite ünitesi olan bir hastane bulunacak. Sözleşme gereği hastane 700 günde tamamlanacak ancak yüklenici firmamız bizim heyecanımızı ve desteğimizi de göz önüne alarak 500 günde hastane inşaatını bitirmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Hastanenin 500 günde tamamlanması için biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Hedefimiz, en kısa sürede hastanemize kavuşmak. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun."

Zonguldak'ta halk günü

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, düzenlenen halk gününde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vali Tutulmaz, Valilik Şehit Ömer Halis Demir Toplantı Salonu'nda vatandaşların sorunlarını dinleyerek not aldı.

Vatandaşların dile getirdiği sorun ve taleplerle ilgili Tutulmaz, yetkili birimlere incelenmesi ve ilgilenilmesi konusunda talimat verdi.