Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ta oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole edilen vatandaşları evlerinde kontrol ediyor.

Zonguldak Valiliğince okul müdürleri başkanlığında, öğretmen, polis memuru, muhtar, imam hatip ve mahalle birinci azasından oluşan 6 kişilik "Mahalle Denetim Ekipleri" mahalle mahalle gezerek Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyon uygulanan vatandaşların evde olup olmadıklarını denetliyor.

İzolasyonda bulunanlara, 14 günlük karantina süresi boyunca kesinlikle evden dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulunan ekipler, bu kişilere ihtiyaçlarını 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden karşılamaları gerektiğini belirtiyor.

Zonguldak Belediyesinin yol çalışmaları

Zonguldak Belediyesince, kent merkezinde trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla alternatif yol çalışmasına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentteki trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik alternatif çözümler üretmeye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların Acılık ile Fevkani köprü üzerindeki trafik baskısının azaltılması amacıyla çevre yoluna daha kolay ulaşım sağlanması amacıyla çalışma başlatıldığı kaydedildi.