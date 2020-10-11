Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'tan kısa kısa

11.10.2020 11:17
Zonguldak'tan kısa kısa, System.String[]

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, uygulama yapan trafik polislerini ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, uygulama yapan trafik polislerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Tutulmaz'ın Gökgöl mevkisindeki trafik uygulama noktasını ziyaret ederek yapılan denetlemeleri incelediği belirtildi.

Açıklamada, Tutulmaz'ın görevli personel ve araç sürücülerinin yanı sıra vatandaşlarla sohbet ettiği, maske, mesafe, hijyen konularına dikkat çektiği kaydedildi.

Arılı Kovan ve Damızlık Ana Arı Desteklemesi

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2020 yılı tarımsal desteklemeler kapsamında olan Arılı Kovan Destekleme ve Damızlık Ana Arı desteklemelerinin başladığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, müracaatların 30 Ekim'e kadar yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, arıcıların başvurularını Zonguldak Arıcılar Birliğine yapmaları gerektiği, arıcılar isterlerse birlikten alacakları başvuru dilekçesini yine birliğe onaylatarak bireysel olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapabilecekleri vurgulandı.

Mustafa Tutulmaz, Zonguldak, Damızlık, Kovan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli         
11:11
Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da "pes" dedirtti         
10:10
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı         
08:34
Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı         
08:01
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana         
14:33
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 11:31:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei