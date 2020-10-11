Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, uygulama yapan trafik polislerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Tutulmaz'ın Gökgöl mevkisindeki trafik uygulama noktasını ziyaret ederek yapılan denetlemeleri incelediği belirtildi.

Açıklamada, Tutulmaz'ın görevli personel ve araç sürücülerinin yanı sıra vatandaşlarla sohbet ettiği, maske, mesafe, hijyen konularına dikkat çektiği kaydedildi.

Arılı Kovan ve Damızlık Ana Arı Desteklemesi

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2020 yılı tarımsal desteklemeler kapsamında olan Arılı Kovan Destekleme ve Damızlık Ana Arı desteklemelerinin başladığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, müracaatların 30 Ekim'e kadar yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, arıcıların başvurularını Zonguldak Arıcılar Birliğine yapmaları gerektiği, arıcılar isterlerse birlikten alacakları başvuru dilekçesini yine birliğe onaylatarak bireysel olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapabilecekleri vurgulandı.