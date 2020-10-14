Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belde Belediyesi'nin logosunun değiştiği bildirildi.

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye meclisinden çıkan karar gereği tasarlanan yeni logonun kullanımına başlandığını söyledi.

Eski logonun sadece madencilik boyutuna işaret ettiğini, yeni logoda madenciliğin yanında belediyenin doğal güzellikleri ve turizme yatkınlığına da yer verildiğini anlatan Aydın, "Logomuzun Kandillimizi simgeleyen şekilde modern ve anlaşılır olmasına dikkat ettik. Kurumsal kimliğimizde kullanabileceğimiz, yazışmalarımızda ve basılı olarak belediyemizi temsil edecek pankart, tabela, afiş gibi görsel unsurlara rahatlıkla uygulayabileceğimiz logomuzu seçtik." dedi.

- Muhtarlardan tepki

Kandilli Beldesi'ndeki mahalle muhtarları, beldede 65 yaş üstü çok sayıda vatandaşın yaşadığını belirterek sağlık ocağında doktor görevlendirilmesini istedi.

Armutçuk Mahalle Muhtarı Hasan Görmüş, Şehitlik Mahallesi Muhtarı Murat Güldalı ve Geyikbeli Mahalle Muhtarı Tahsin Arslan yaptıkları yazılı açıklamada, 170'in üstünde 65 yaş ve üstünün yaşadığı beldede sağlık ocağındaki doktorun başka bir yere görevlendirildiğini, sağlık konusunda vatandaşların Ereğli ilçesi Kırmacı Mahallesi'ndeki sağlık ocağına yönlendirildiğini açıkladı.

Yetkililerden bir an önce sağlık ocağına doktor verilmesini isteyen muhtarlar, "Pandemi sürecinde bu konuda yaşadığımız mağduriyetin kısa sürede çözüme kavuşmasını umut ediyoruz." dedi.