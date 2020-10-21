Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ta, 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ramazan Özdemir'in cenazesi toprağa verildi.

Kirmanlı Mahallesi'nde ikamet eden Özdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Özdemir için Bozhane Camisi yanında yer alan ve ikinci başkanlığını yürüttüğü Muharip Gaziler Derneği önünde tören düzenlendi.

Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınları, ilçe protokolü ile askeri erkan ve gaziler katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı.

Özdemir'in cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Rektör Çufalı'dan GMİS'e ziyaret

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamada, Çufalı'nın beraberinde BEÜ Genel Sekreteri Hayri Bulazar ile nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, GMİS ile üniversite işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'dan inceleme

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın üniversitenin İbn-i Sina Kampüsü'nde yapılacak spor kompleksinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, rektör Çufalı'nın teknik ekipten yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çufalı, sporsever öğrenciler ile akademik ve idari personelin ihtiyaçlarına cevap verecek ve modern şekilde yapılması planlanan, sağlık kampüsüne değer katacak olan spor kompleksinin içerisinde çok amaçlı bir spor salonu, masa tenisi alanı, açık basketbol ve voleybol sahası ile kapalı ve açık tenis kortu gibi alanların yer alacağını belirtti.