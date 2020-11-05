Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Türk Kızılay Ereğli Şubesi'ni ziyaret etti.

İlçe yönetim kurulunun da yer aldığı ziyarette Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve ekibine başarı temennisinde bulunan Bozkurt, "Kızılay, Ereğli'de en iyi çalışan sivil toplum kuruluşu. Kızılay'ın yapılan yardımlarda halkla bütünleşmesinden büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ciğer de Bozkurt ve ekibine teşekkür etti.

- Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan ziyaret

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye meclis üyeleri ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk'ü ziyaret etti.

İlçenin sorunlarının çözümünde birlik ve bütünlük içerisinde hareket edilmesi gerektiğini anlatan Posbıyık, "Bütün meselemiz vatan, millet ve bayrak sevgisidir. O amaçla büyük bir gayret içerisindeyiz. Yıllardır bu işi yapıyoruz ve Ereğli'nin iyi noktaya gelmesi için çalışıyoruz. Zaman zaman partilerle birlikte idarecimiz ve bürokratlarda toplanıp önemli kararlar alıyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtürk de Ereğli için atılacak her türlü olumlu adımın yanında olacaklarını belirtti.