Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ta, Acılık çevre yolu bağlantısının altyapı çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını oluşturarak altyapı çalışmalarının tamamladığı, bağlantı yolunun parke kaplama, yağmur olukları ve refüj çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Acılık çevre yolu bağlantısı ile Fevkani Köprü ve Belediye Bulvarı üzerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha kolay ve kısa süreli sağlanması hedeflendiği ifade edildi.

Kaymakam Coşgun üreticileri ziyaret etti

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, ilçe köylerinde var olan işletmeleri inceledi.

İlçeye bağlı Uluköy, Kayıkçılar ve Geriş köylerinde işletme ziyareti yapan Coşgun'a, daire müdürleri ve oda başkanları da eşlik etti.

Coşgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl boyu sebze üretimi yaparak önemli bir iş çıkarıldığını belirterek, "Kayıkçılar köyü, il genelinde önemli bir sera potansiyeli olan, sebze ve meyve üretimi ile pazarlarımızı canlı tutan bir köyümüz." diye konuştu.