Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Ereğli Murtaza Mahallesi'nde, İ.Ö. yönetimindeki 67 ABG 559 plakalı otomobil, Suya Bakan Sokak üzerinde geri manevra yaptığı sırada İ.C'ye çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, bahçe taşlarına çarparak yan yattı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan İ.C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere merkez karakoluna götürüldü.

Alaplı Belediye Meclisi toplantısı

Alaplı Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumla tamamlandı.

Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Nuri Tekin Başkanlığında yapılan toplantıda, ilgili komisyondan gelen "Alaplı Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve Tahmini Gelir Gider Bütçesi"nin 45 milyon 300 bin lira olarak oy birliği ile kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekin, 2014 yılından bu yana bütçeyi her yıl arttırdıklarını belirterek, 18 milyon 700 bin liradan aldıkları bütçeyi her yıl arttırarak 2021 yılında 45 milyon 300 bin liraya kadar çıkardıklarını ifade etti.