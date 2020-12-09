Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ta gerçekleştirilen toplantıda Kovid-19 tedbirleri gözden geçirildi.

Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında, vali yardımcıları Yıldırım Uçar, Mehmet Türk'ün yanı sıra ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve ilçe sağlık müdürlerinin katılımıyla zoom yöntemiyle toplantı yapıldı.???????

Toplantıda, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler değerlendirildi, il genelinde yürütülen denetim faaliyetleri gözden geçirildi.

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü"

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aşkar, mesajında, bugün dünyanın birçok coğrafyasında insani değerlere karşı saldırıların sürdüğünü, hak ihlallerinin dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirtti.

Bazı coğrafyalarda savaşın normal hayat düzeni, terörün gündelik olay, mülteciliğin kader, barış, huzur ve adaletin sıra dışı bir hal aldığını dikkati çeken Aşkar, "Haksızlık, sömürü, açlık, ölüm, şiddet, istismar sıradan, hukuk, adalet, eşitlik sıra dışı olmuştur. Haksızlık artık bireysellikten çıkmış, bazı ülkelerin yazgısı haline gelmiş, şiddet kanıksanmış, zulüm egemenlik enstrümanına, körlük ve sağırlık bir iletişim biçimine dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.