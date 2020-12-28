Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Belediyesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, protokol töreninde yaptığı konuşmada, protokolü daha önce hazırladıklarını ancak pandemi nedeniyle ötelemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz, mart ayından beri kampüsümüzde değil o nedenle işlevsel hale gelmesi için okulların ne kadar süre uzaktan eğitimle devam edeceğini bilmediğimizden öğrencilerimiz olmasa dahi öğrencilerimizi kapsayan ortak bir protokolü imzaladık." dedi.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da Zonguldak BEÜ ile güzel bir işbirliği protokolü imzaladıklarını anlatarak, "Kültürel ve sosyal alanda akademik personellerimizin katkılarıyla beraber eğitimden sanata, kültürden spora ve sağlığa birçok alanda üniversitemizdeki akademik ve bilimsel anlamda oradaki hocalarımızın da katkılarıyla, Zonguldak Belediyesinin gücü ve imkanı dahilinde şehrimize katkı sağlamak noktasında güzel bir yolun başlangıcındayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zonguldak Belediyesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye personeline Kovid-19 testi

Ereğli Belediyesi personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla belediye personeline İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 testi yapılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve çalışan personelin de katıldığı testlerin şantiyelerde çalışacak personel için de uygulanacağı kaydedildi.