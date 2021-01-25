Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.
Ergenç, gazetecilere, kan bağış kampanyası düzenleyeceklerini belirterek, "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Herkesi kan bağışına katılmaya davet ediyorum." dedi.
Maden şehidi için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde 11 Ocak'ta meydana gelen iş kazasında şehit olan Ramazan Toprak için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Törene, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, TTK Karadon Müessesesi Üretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Recep Ayyıldız, Gelik İşletme Müdürü Batuhan Türkyaşar, mühendisler, nezaretçiler ve maden işçileri katıldı.
Kaynak: AA
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