Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'tan kısa kısa

29.01.2021 16:21
Zonguldak'tan kısa kısa, System.String[]

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 8 Şubat'ta yapılacak il başkanlığı kongresinde yeniden aday olduğunu bildirdi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 8 Şubat'ta yapılacak il başkanlığı kongresinde yeniden aday olduğunu bildirdi.

İl başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Tosun, 2023 hedeflerine adım adım yaklaştıklarını belirterek, AK Parti kadrolarının aynı kararlılıkla gece gündüz demeden her koşulda milletiyle kol kola yürümeye devam ettiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve genel merkez teşkilat başkanlığımızın teveccühüyle Zonguldak AK Parti İl Başkanlığına yeniden adayım." diyen Tosun, "Pandemi koşullarına uygun olarak yapacağımız kongremize halkımızı davet ediyor, kongremizin ve yeni hizmet dönemimizin şehrimize ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Sıfır Atık Belgesi" aldı

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, yaptığı yazılı açıklamada, "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" kurarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını ve değerlendirmeler neticesinde kurum olarak "Sıfır Atık Belgesi" almalarının uygun görüldüğünü bildirdi.

Müdürlük bünyesinde elektronik atık toplama noktaları oluşturulduğunu belirten Çevik, "Atık kağıt toplanması teşvik edilmiş, toplanan kağıtlar dönem sonlarında lisanslı atık kağıt toplama firmalarına teslim edilerek geri dönüşümler sağlanmıştır. Sıfır atık süreci, süreklilik arz eden, ihmal edilmemesi gereken alanlardan olduğundan bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da bu alandaki çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Zonguldak, Bartın ve Karabük'te esnaf ve sanatkara 480 milyon lira kredi verildi

Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 32. Bölge Birlik Başkanı Mehmet Azman, salgın nedeniyle Zonguldak, Bartın ve Karabük'teki esnaf ve sanatkarlara toplam 480 milyon lira kredi verildiğini söyledi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'un Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne yaptığı ziyarette konuşan Birlik Başkanı Mehmet Azman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduğunu belirtti.

Zonguldak, Bartın ve Karabük'te esnaf ve sanatkarların kredi taleplerinin yüzde 99'una olumlu dönüş olduğunu dile getiren Azman, "Yüzde 99'luk kısma kredi verildi. Kredi sicili bozuk olsa dahi pandemi kredilerinden yararlanmalarını sağladık. Geçtiğimiz yıl Zonguldak'ta 275, Bartın'da 55 ve Karabük'te 150 olmak üzere toplam 480 milyon lira kredi ucuz faiz ile esnaf ve sanatkarlarımıza verilmiştir. Bu kredilerin bir kısmını devlet bir kısmını da alıcı ödüyor." diye konuştu.

İlçe Başkanı Bozkurt da AK Parti'nin esnaf ve sanatkarlara destek çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Zonguldak, AK Parti, Kredi, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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