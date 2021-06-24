Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yer altına alınan elektrik hatları nedeniyle bozulan yaya kaldırımları yeniden yapılıyor.

Enerji hatlarının güvenliğinin sağlanması, kötü hava koşullarında elektrik kesintilerinin azaltılması ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için Ereğli Belediyesinin destekleriyle enerji dağıtım şirketi tarafından Yeşiltepe- Kepez güzergahında elektrik hatlarını yer altına alma çalışmaları devam ediyor.

Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürü Oğuz Cömert, 5 kilometreyi kapsayan çalışma alanında kabloların yer altına alınması nedeniyle bozulan ve zarar gören yaya kaldırımlarının onarılarak, kilit parke döşendiğini bildirdi.

Temel afet bilinci eğitimi verildi

AFAD Zonguldak İl Müdürlüğü, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında afet bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında afet bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Valilik önünde afet eğitim çadırı kuruldu.

Vali Mustafa Tutulmaz, gazetecilere, afete hazırlıklı olmanın önemine işaret ederek, "Hepimiz afetler konusunda duyarlı olmalıyız, hassas davranmalıyız. Bu eğitimleri önemsemeliyiz." dedi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de afet risklerinin azaltılmasını, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını, afete dirençli toplum haline gelinmesini sağlamak istediklerini söyledi.