Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile AK Parti ve CHP Zonguldak milletvekilleri, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, ziyarete Vali Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ile CHP Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz ve Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun yanı sıra siyasi parti ilçe başkanlarının katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Tutulmaz, Ereğli için önemli bir gün olduğunu, siyasi partilerin milletvekilleri ve ilçe başkanlarının ziyarette bulunduğunu belirtti.

Kentin problemlerine en azından bir yönüyle katılımcı bir bakış açısıyla çözüm aranmasının önemli olduğunu vurgulayan Tutulmaz, "Buna vesile olan, buraya katılan herkesi tebrik ediyorum. Genelde benim yöneticilik anlayışımda bunu bugüne kadar hissettirmeye çalıştım, diyalog yönteminin en geçerli akçe olduğunu düşünürüm. Katılımcı bir bakış açısını her alana yayabilirsek daha verimli olur." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Posbıyık'ın kentin yeni vizyon projesi, "Kıyı Sahil ve Kentsel Tasarım Projesi" ile diğer konularda bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi.

Kapalı olan iş yerleri Kovid-19 kurallarına göre hazırlandı

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, salgını el birliğiyle yeneceklerini söyledi.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri kapalı olan esnafların iş yerlerini salgın kurallarına göre hazırladıklarını belirtti.

1 Temmuz itibarıyla Zonguldak'ta kapalı iş yeri kalmayacağını temenni eden Coşkun, "Hayat normal akışıyla devam edecek. Faaliyette olan esnaflarımız ile yeni iş yeri açacak esnaflarımızın finans desteğine ihtiyacı var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Kamu bankalarından talebimiz var. Özellikle kredilerin yıl sonuna kadar ötelenmesi, faizlerin bir kısmının bankalar, bir kısmının da devlet tarafından karşılanması ile birlikte esnafın sadece anaparayı ödemesi talebimiz var." ifadelerini kullandı.

Nas'tan, "Türkiye Muhtarları El Ele" projesi toplantısı değerlendirmesi

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Nas, "Türkiye Muhtarları El Ele" projesi toplantısını değerlendirdi.

Nas, gazetecilere, 81 ilden tespit edilen muhtarlarla beraber birlik ve beraberlik içerisinde bu toplantıları gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Toplantımızda muhtarlarla ilgili yeni çıkacak kanun ve yasaları görüşüyoruz ayrıca toplantıya katılan muhtarlarımız illerini tanıtıyor. Bir sonraki toplantımızı 9-13 Temmuz'da Hakkari'de yapacağız. Bizler bu toplantılarımızı önemsiyoruz ve bütün muhtarlarımızın birlik beraberlik içerisinde olmasını istiyoruz." diye konuştu.