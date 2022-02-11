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Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'tan kısa kısa

11.02.2022 16:10
Zonguldak'tan kısa kısa

Ereğli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 794 işçiyi kapsayan ek zam protokolü imzalandı.

Ereğli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 794 işçiyi kapsayan ek zam protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda belediye personel şirketinde çalışan işçilerle bir araya geldi.

Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 794 işçiyi kapsayan ek zam protokolünü Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş ile imzaladığını duyurdu.

Yevmiyeleri 25 liraya yükselttiklerini, ayrıca aylık 650 lira brüt seyyanen sosyal paket adı altında zam yaptıklarını anlatan Posbıyık, "En düşük şirket personel işçi maaşını 5 bin 16 liraya yükselttik. Toplu sözleşme yapılıncaya kadar bu zammı yapmaya karar aldık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Vali Tutulmaz, el sanatları sergisini açtı

Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi, törenle açıldı.

Halı dokuma tekniği, kağıt rölyef, sepet örücülüğü, ahşap boyama ve epoksi tekniklerinden oluşan 150 ürünün bulunduğu serginin açılışı yapıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergi, 19 Şubat'a kadar gezilebilecek.

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Belediye İş Sendikası, Ereğli Belediyesi, Halil Posbıyık, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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